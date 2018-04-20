كيف أُبلغت شيرين عبد الوهاب بوفاة والدها!.. واوقات عصيبة مرت بها حتى وصولها الى القاهرة

لاشكّ في ان خبر وفاة والد الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ احدث صدمة كبيرة لديها أولاً لأنه يأتي بعد أيام قليلة على إحتفالها بزواجها من الفنان المصري حسام حبيب.

والسبب الثاني والأهم أنها لم تكن متواجدة في القاهرة لحظة الحدث المؤسف حيث أنها كانت تتواجد في المغرب برفقة زوجها لقضاء شهر العسل.

وفي التفاصيل أن شيرين تلقت مكالمة هاتفية من والدتها أخبرتها بوفاة والدها، فسارعت إلى العودة للقاهرة يرافقها زوجها وشقيقها محمد من اجل المشاركة في الجنازة.

وقد مرّت شيرين خلال رحلة العودة بأوقات عصيبة، ولم تتمكن من الوصول في الوقت المحدد قبل الجنازة التي شُيعت من مسجد الحصري بالقاهرة، نظرا لأن طائرتهم تحركت من مطار كازابلانكا في الأولى ظهراً ووصلت القاهرة بعد صلاة العصر بساعتين.