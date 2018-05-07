كيف إحتفل ماجد المصري بتخرج ابنته!

إحتفل الممثل ​ماجد المصري​ بتخرج ابنته من الجامعة بطريقة عفوية، ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

وظهرت ابنته في الصورة أثناء الاحتفال وبدت فيها بغاية السعادة وهي تحمل في يدها يافطة مكتوب عليها عبارة التخرج، وعلق عليها قائلاً: “الحمد الله والشكر لله بنتي ماهيتاب اتخرجت”.

الصورة نالت تفاعل إعجاب الالاف منهم وانهالت عليها التعليقات المهنئة والتي عبرت عن فرحتها الكبيرة لسعادة نجمهم المفضل بابنته.

اشارة الى انّ آخر عمل له هو مسلسل “كلبش 2″، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.