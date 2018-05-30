كيف تتعامل ميغان ماركل مع أصدقائها بعد زواجها من الأمير هاري.. وما هو لقبها المفضل!

كشفت صحيفة “بيبول” الأمريكية، كيفية تعامل “ميغان ماركل” مع أصدقائها بعد زواجها من الأمير هاري، وحصولها على لقبها الجديد “دوقة”.

ونقلت الصحيفة عن صديقها، خبير التجميل دانيال مارتن، قوله بإن “ميغان” لا تزال تحافظ على علاقتها السابقة بأصدقائها، وبأنها لا تقبل بمناداتها في جلساتهم الخاصة بالدوقة، بل تفضل اسم “ماغ”.

وأفصح مارتن عن تفاصيل محادثة جرت بينه وبين ماركل، مشيراً إلى أنها ردّت عليه “سوف أكون دائماً ماغ”، إلا أن خبير التجميل وعد باحترام البروتوكول البريطاني باحترامها دائماً في المجالس الديبلوماسية، إلا انها ستبقى بنظره ماغ.