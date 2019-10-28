كيف ردت لجين عمران على مقارنة رقصها باحد الاعراس برقص الفناة المنتقبة؟

تعرضت الاعلامية السعودية لجين عمران لهجوم من بعض الحسابات على تويتر بعد انتقادها لفتاة منتقبة كانت ترقص بين الشباب بحركات مثيرة.

وقد دافع البعض عن الفتاة كونها مراهقة وقارنوا ما قامت به بمقطع فيديو ظهرت فيه لجين عمران ترقص في حفل زفاف وقد ردت لجين عمران بالقول: “والله إذا بتقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من وحده ما تخاف الله بمقطع رقص وحده (وسط شباب) تغطي وجهها و تكشف… في وجه الشباب و انهم نفس الشيء!!! إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل و يحتاج إعادة نظر”.

والله إذا بتقارني

مقطع رقص لي في (زواج نسائي)

مسرب من وحده ما تخاف الله

بمقطع رقص وحده (وسط شباب) تغطي وجهها و تكشف… في وجه الشباب

و انهم نفس الشيء!!!

إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل و يحتاج إعادة نظر https://t.co/eDArAG6rxV — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

لا تخلطي الحابل بالنابل عزيزتي

و تدسي السم في العسل

الفيديوا شفته على تويتر حالي حال الناس

من خلال مواقع رسمية بعد ما طلب النائب العام القبض عليها بتهمة الإخلال بالذوق العام https://t.co/5NLBHqAyFn — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

كما اوضحت لجين عمران انها لم تستنكر رقص الشباب والبنات بشكل عام مؤكدة ان التفاعل مع الموسيقى طبيعة بشرية ولكنها اسنتكرات احدى الحركات الفاضحة التي قامت بها الفتاة.

لم أتعود الرد على عقول صغيرة

تريد أن تفهم كل شي بالعكس

و لمن تسائل ما الموضوع!!

لم و لن أستنكر رقص(البنات أو الشباب)

فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى

حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص

لكن إستنكرت حركتها الأخيرة ( موضحة في الفيديو)

ليأتي من يدافع عن حركتها و يهاجم إستنكاري!! pic.twitter.com/Futujr9e2H — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

كما اتهمت لجين عمران من يهاجمها بأنهم “غير سعوديين” ويدافعون عن افكار شاذة بشكل “مستميت وغبي”، حسب تعبيرها.

تفضلووو

هذي هي الأشكال إلي تهاجمهني😄

الحمدلله و الشكر و لا واحد فيهم يكتب بإسمه الحقيقي

كلهم أسماء مستعارة و رموز

و هذا إقرار بالهبل و القذارة إلي يمارسوها

و كلهم يدافعون عن أفكار شاذه بشكل مستميت و غبي🏳️‍🌈

و فوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين

حركات قديمة🥱

تلعبون على مين بالضبط !؟ pic.twitter.com/zwGPs1KsGK — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

مو زعلانه منهم لأنهم ما يهموني😊

بس زعلانه إن في ناس مصدقة إنهم سعوديين!!

و حبيت أنبهم

أما بخصوص جديدي

فالحمدلله مسمتمعة بحياتي و عائلتي المحبة و ربي حبيبي كريم معاي جدا لذلك مستمتعة بنعمه التي لا تعد و لا تحصى https://t.co/C9Mkmh3PYs — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

الحمدلله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات

و شكرا على لطفك🙏🤗 https://t.co/lyPHYmfBjq — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019