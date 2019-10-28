الصفحة الرئيسية فن كيف ردت لجين عمران على مقارنة رقصها باحد الاعراس برقص الفناة المنتقبة؟

كيف ردت لجين عمران على مقارنة رقصها باحد الاعراس برقص الفناة المنتقبة؟

بواسطة -
0 44
لجين عمران

لجين عمران

تعرضت الاعلامية السعودية لجين عمران لهجوم من بعض الحسابات على تويتر بعد انتقادها لفتاة منتقبة كانت ترقص بين الشباب بحركات مثيرة.

وقد دافع البعض عن الفتاة كونها مراهقة وقارنوا ما قامت به بمقطع فيديو ظهرت فيه لجين عمران ترقص في حفل زفاف وقد ردت لجين عمران بالقول: “والله إذا بتقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من وحده ما تخاف الله بمقطع رقص وحده (وسط شباب) تغطي وجهها و تكشف… في وجه الشباب و انهم نفس الشيء!!! إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل و يحتاج إعادة نظر”.

 

 

كما اوضحت لجين عمران انها لم تستنكر رقص الشباب والبنات بشكل عام مؤكدة ان التفاعل مع الموسيقى طبيعة بشرية ولكنها اسنتكرات احدى الحركات الفاضحة التي قامت بها الفتاة.

كما اتهمت لجين عمران من يهاجمها بأنهم “غير سعوديين” ويدافعون عن افكار شاذة بشكل “مستميت وغبي”، حسب تعبيرها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.