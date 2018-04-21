كيف علقت شكران مرتجى على حفل الموريكس دور!

علقت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ على حفل جوائز ​الموريكس دور​ الذي أقيم مساء أمس، حيث هنأت جميع النجوم الذين حصدوا الجوائز لهذا العام عن أعمالهم المختلفة، حيث كتبت مرتجى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“مبروك لكل الفائزين بالموريكس دور مبروك لكل السوريين اللي حصدوا جوائز فرداً فرداً وخاصة هيبتنا الست منى واصف وشكررا لكل حدا صوتلي ودعمني محبتي”.

يذكر ان مرتجى تشارك في المسلسل السوري “ميادة وولادة”، وهو من بطولتها إضافة إلى عدد من الممثلن اللبنانيين والسوريين ومن إخراج مصطفى سليم.