كيف كانت ردّة فعل طفل وهو يشاهد فيديو كليب نجوى كرم على التلفاز ؟

شاركت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه طفل وهو يرقص أمام التلفاز أثناء مشاهدته لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا”.

وعلقت كرم على الفيديو قائلة: “الأشيا الحقيقية مناخدا من الصغار، بتفرحون وبتحسسون بشي! وأنا هيدا مبدأي وهيدا الميزان الحقيقي من وقت البلشت بالفن”.