كيف نفت بيرين سات خبر طلاقها؟

كعادتها بالتزام الصمت في شأن كلّ الأخبار التي تنشر بين فترة وأخرى عن طلاقها من زوجها المغني كينان دوغلو، فإنّ الممثلة التركية #بيرين_سات ستظهر في الكليب الجديد لزوجها من ألبومه الذي سيصدر في 13 الشهر الجاري

من جهة أخرى، قامت بيرين سات الغائبة منذ مدّة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي بتحديث جديد على حسابها في “إنستغرام”، ونشرت صورة جديدة في ردّ غير مباشر على الأخبار التي تفيد انها غير سعيدة وتعاني أزمات نفسية

المصدر: Annahar.com

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