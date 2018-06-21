كيف هنأت ميس حمدان شقيقتها مي سليم على زواجها من وليد فواز!

هنأت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ شقيقتها الفنانة ​مي سليم​، بمناسبة عقد قرانها على الممثل ​وليد فواز​, ولكن بطريقة ساخرة .

ونشرت ميس حمدات عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع العروسين ، وعلّقت: “ايه ده دي مطلعتش إشاعة مبروك يا بطوط ربنا يسعدكم يارب وربنا يبعد عنكم عيون الناس اللي برة دول”.



وإحتفل وليد فواز بعقد قرانه على مي سليم اليوم الأربعاء، وسط حضور عائلاتهما ومجموعة من الفنانين والأصدقاء، بأحد مكاتب توثيق الزواج، لكون مي سليم أردنية الجنسية.

وقد نشأت قصة الحب بين العروسين، أثناء تصوير مسلسل “الرحلة”، والذي عرض في رمضان المنصرم.