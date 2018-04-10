كيف هنأت نوال الزغبي شيرين عبد الوهاب على زواجها!

لاتزال أصداء زواج الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ من الفنان المصري ​حسام حبيب​ تأخذ وقعاً كبيراً في الوسط الفني، خاصةً لناحية تلقيهم الكثير من رسائل التهنئة من قبل زملائهم الفنانين والنجوم.

الف مبروك يا حبيبة قلبي ان شالله بتتهنوا… كتير بتلبقلك السعادة العمر كله😍😘❤❤❤ https://t.co/TNW2GRiB11 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 9, 2018

ومن بينهم الفنانة اللبنانيو ​نوال الزغبي​ التي هنأت شيرين من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للعروسين وعلّقت بالقول:” الف مبروك يا حبيبة قلبي ان شالله بتتهنوا… كتير بتلبقلك السعادة العمر كله”.

وكان الثنائي تزوجا بعد الأخذ والردّ كثيراً بالموضوع، حيث عمد الطرفين إلى نفيه في بداية الأمر لاسيما بعد إشارة والد حبيب إلى الموضوع ليخرج بعدها حسام حبيب وينفي هذا الكلام، حتى أقاما حفل زفافهما بالفعل يوم السبت الماضي 7 نيسان/أبريل.