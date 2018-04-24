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كيف هنأت هيفا وهبي اللاعب محمد صلاح!

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كيف هنأت هيفا وهبي اللاعب محمد صلاح!

هنأت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ اللاعب الدولي المصري وفريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ ، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لهذا العام.

وهبي تفاعلت مع الجائزة التي حصدها صلاح، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصلاح وهو يحمل الدرع التكريمي وعلقت عليه بالتالي:

“مبروك لمصر والعالم العربي فوز محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في افريقيا، مبروك لمصر”.

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على تعليق هيفا وهبي حيث اثنوا على كلامها وتمنوا لصلاح دوام التألق.

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