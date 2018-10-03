كيم كارداشيان تصدم العالم وتكشف عن هدية زوجها لها قيمتها مليون دولار بمناسبة عيد الأم!

كثيرة هي الهدايا الثمينة التي تتلاقها النجمات في المناسبات من المقربين منهن، الا ان هدية ​كيم كارداشيان​ التي تلقتها من زوجها النجم كانييه ويست بمناسبة عيد الأم لا يمكن توقعها.

وفي التفاصيل فقد كشفت كاردشيان خلال حلولها ضيفة على برنامج Pretty Big Deal عن الهدية حيث قالت: “عرضت عليّ ماركة ملابس مليون دولار لأنشر منشورا عن أزيائهم، لا أريد البوح باسم الماركة لكنهم ينافسون Yeezy خط أزياء زوجهي كانييه ويست.. وعندما أخبرت كانييه بالأمر قال لي إنه لا يريدني أن أفعل ذلك، فتفهمت موقفه لكني في نفس الوقت أرى أن المبلغ كبيراً وتعد خسارة كبيرة أن رفضت العرض”.

وأضافت: عيد الأم كان الأسبوع التالي. عندما حل عيد الأم كان زوجي مشغولا بالتسجيل خارج المدينة، تسلمت باقة ورد ومعها غلاف على عتبة الباب.

فتحت الغلاف فوجدت شيكاً مصرفياً بقيمة مليون دولار مع رسالة قال بها ويست “شكرا على دعمك الدائم لي وعدم نشر المنشور” كما تضمن الغلاف عقد لأتملك شركة Yeezy، هذه كانت هدية عيد الأم التي حصلت عليها”.

المصدر: elfann.com

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