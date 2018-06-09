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شاهد.. كيم كارداشيان: مصدومة لفوزي بجائزة عن الموضة رغم ظهوري عارية في أغلب الأوقات

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Kim Kardashian nnn

كيم كارداشيان.. مصدومة لفوزي بجائزة عن الموضة رغم ظهوري عارية في أغلب الأوقات

صرّحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أثناء تسلّمها الجائزة الأولى من مجلس مصممي الأزياء في أميركا، بأنها مصدومة من اختيارها لنيل هذه الجائزة.

وتابعت ممازحةً :”أنا مصدومة من اختياري للفوز بهذه الجائزة الخاصة بالأزياء والموضة لأنني أظهر عارية في أغلب الأوقات”.

وختمت قائلة :”شكرا لكم هذا شرف لي أن أتسلّم هذه الجائزة التي ذكرتني بسؤال طرحته عليّ إحدى المعلنات منذ 7 سنوات عندما سألتني عن أحلامي وأجبت بأنّي أتمنى الظهور على غلاف مجلة The Fashion، فأجابتني أنه علينا تفادي هذه الأحلام لأنها لن تحدث أبدا، واليوم بعد ظهور صورتي فيها أرسلتها إليها مباشرة”.

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