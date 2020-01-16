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كيندال جينر تتعرى للترويج لدار أزياء فيرساتشي

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كشفت عارضة الازياء ونجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​ عن الحملة الدعائية التي خضعت لها لصالح دار فيرساتشي الذي سيطلق مجموعة جديدة له. وعلى الرغم من انها الوجه الدعائي لمجموعة ثياب وفساتين من الصيحة الجديدة للدار الايطالي العالمي لكنها اختارت الظهور عارية الى جانب صور أخرى وهي ترتدي قطع من المجموعة الجديدة
يذكر أن كيندال كانت قد أثارت الجدل بعد أن انتشرت اخبار انها تفكر انجاب طفل لها مع حبيبها الفلسطيني الاصل فيصل خضرة وتكوين عائلة لهما كما ان عائلتها تدعمها في ذلك

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