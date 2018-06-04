لأول مرة.. الكشف عن وجه إبنة أحلام “لولوة”.. شاهدوا جمالها

لطالما حاولت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ إخفاء وجهي إبنتيها عن الإعلام كباقي المشاهير، إلا أن زوجها ​مبارك الهاجري​ خالف القاعدة وكشف عن وجه إبنتهما ​لولوة​ بشكل واضح.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمعه بإبنته، حيث بدا فيه يلاعبها وهي تحاول الإختباء خلفه وكانت تضع يدها المزينة بوشوم الحنة وتغمروالدها، حيث قام الأخير بتقبيل يدها قبل أن تدير كاميرا الهاتف ويظهر وجهها بكامل ملامحه للمرة الأولى.

ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية، حيث أثنى المتابعون على جمال لولوة وبراءتها.