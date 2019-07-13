لأول مرة .. نوال الزغبي في لجنة تحكيم برنامج مواهب

تستعد الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الجديد ” The Talent ” .

في قرار مفاجئ منها بعد إعلانها لمرات عديدة من قبل عن قرارها التي طالما تشبثت به وهو عدم الخوض في تجربة لجان تحكيم برامج الهواة لأن الأمر سيتطلب منها الظهور مرة أو مرتين في الأسبوع على الشاشة .. كما إنها ستضطر أحيانا إلى الحكم على موهبة بالفشل وكسر خاطر صاحبها وتحطيم حلمه وتشعر أن هذا الأمر صعب عليها .

برنامج ” The Talent ” تشرف عليه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

ويقوم البرنامج على إنه عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الموبايل ويقوم المشتركين بإرسال مقاطع الفيديو والصوت التي تدعم موهبتهم ولن يعرض على شاشة التليفزيون .. في فكرة جديدة جعلت منه برنامج مختلف عن باقي برامج اكتشاف المواهب .

ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان المغربي عبد الفتاح الجريني والملحن اللبناني طارق أبو جودة .

وبدأت روتانا في الإستعداد للبرنامج الذي سوف ينطلق بعد 7 أيام .