لاول مرة… الكشف عن سر إطلاق لقب “الهضبة” على عمرو دياب

حل ميمي عبد الرازق مدرب فريق نادي “سموحة” ضيفاً على أحد البرامج الإذاعية في مصر.

وكشف ميمي عبد الرازق أن لقب “الهضبة” الذي يطلق على الفنان عمرو دياب، كان ينادى به منذ الصغر قبل دخوله مجال الغناء.

وقال ميمي عبد الرازق أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بعمرو دياب، باعتبارهما من أبناء محافظة بورسعيد، إذ كانا يلعبان كرة قدم سويا في الملاعب الخماسية والسباعية في نادي المريخ.

وأشار مدرب سموحة أن عمرو دياب كان لاعبا في خط الوسط بفريق هيئة قناة السويس في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وأنه كان يتميز بالقوة البدنية والشراسة والعنف، وكان أشبه بالهضبة، مثلما يلقب الآن.