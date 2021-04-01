تُكرر الفنانة المغربية دنيا بطمة نشر الصور التي تُظهر فيها إطلالاتها المختلفة، والتي تتراوح بين الكاجوال، التقليدية وتلك الخاصة بالمناسبات والحفلات. وأثارت الاهتمام في الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة ظهرت فيها مرتديةً بيجاما ضيقة.













وأطلق هذا موجة من الانتقادات حيث دعاها الكثير من المتابعين إلى العودة إلى الاحتشام، واعتبر بعضهم أنها تستعرض جسمها. ومما جاء في التعليقات: “حبيبتي دنيا من الأحسن خليك في صورك متحاولين تبيني تفاصيل جسمك” و” ما بقى غنا وليتي تاجري بجسمك” و”دنيا والله نحبك بصح ما يخرجش عليك هاد النوع من الصور” و” خايبة ماعرفتك”… وحققت الصورة رغم كل هذا أكثر من 111 ألف إعجاب.

يُشار إلى أن دنيا كانت قد أثارت الانتباه من خلال ارتدائها سروالَ جينز فاتحاً أظهر أنه ما زال عليها خسارة الوزن في منطقة الأرداف، وهو ما أشارت إليه غالبية التعليقات. ويُذكر أن دنيا تحتفل اليوم، 1 نيسان (أبريل) بعيد ميلادها. وقد نشرت على حسابها الخاص فيديو ضمّ والدتها وشقيقتيها إيمان وابتسام ومقرّبين ظهروا وهم يغنّون لها أغنية العيد.