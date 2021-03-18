شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي متابعيها على “إنستغرام” بصور ومقاطع فيديو من احتفالها بيوم ميلادها مع عائلتها ومجموعة من الفنانات من بينهن: لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي وسهير رمزي.

وظهرت لبلبة في أحد المقاطع بكامل أناقتها وجمالها الذي لم يتغيّر وهي تغنّي بحماسة أغنية العيد لبوسي التي علّقت قائلةً: “حبيبة قلبي وروحي لبلبة ربنا يخلّيكي ليا يا روح قلبي”.

كذلك حضرت النجمة هالة صدقي بعفويتها وطرافتها خلال حديثها عن بوسي، في مشهد جميل للصداقة التي تجمع بينهما، وقدّمت لها باقة من الورود مع هدية.

وحرصت أيضاً يسرا على تهنئة بوسي حيث نشرت صورة لها معها وعلّقت قائلةً: “كل سنة وانتِ طيبة وجدعة وصاحبة صاحبك وسند لينا كلنا يا أحلى و أجمل بوسي.. ربنا يفرّح قلبك زي ما بتفرحينا كلنا… ربنا يخلّيكي ليا العمر كله… بحبك وكل سنة وانتِ حلوة ومنورة وناجحة”.



















