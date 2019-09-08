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لبلبة توجه رسالة غزل إلى وائل كفوري : ” أنا بحب وائل كفوري ووراه فين ما يروح “

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أحيا الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” حفلا غنائيا كبيرا يوم أمس السبت في قبرص وكان من بين الحاضرين الفنانة المصرية ” لبلبة ” .

حيث انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة لبلبة من كواليس الحفل برفقة الفنان وائل كفوري .

وأعربت لبلبة بمقطع الفيديو عن حبها الكبير لوائل وحرصها على حضور جميع حفلاته .

وقالت لبلبة : ” أنا أحب وائل كثيرا واحب اسمعه ودائما افاجئه بحضوري حفلاته فين ما يروح ” .

وتابعت : ” وائل فنان كبير ويتحكم دائما في الجمهور حيث يعلم متى يشعل حماس الحضور ومتى يغني بهدوء ” .

ليرد وائل كفوري عليها قائلا : ” الله يخليلي إياكي .. تشرفت بوجودك وحضورك إضافة لي ” .

 

 

 

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