لبلبة في أول ظهور لها بعد عمليتها الجراحية تحتفل بنجاح «الشارع اللي ورانا»

حرصت الفنانة المصرية لبلبة على الاحتفال مع فريق مسلسل “الشارع اللي ورانا” بنجاح العمل، وذلك في أول ظهور لها بعد الجراحة التي أجرتها في ذراعها.

الفنانة المصرية ظهرت في الاحتفالية وهي تربط ذراعها الأيمن بضمادات طبية، والتقطت الكثير من الصور مع فريق العمل، وبدت في غاية السعادة رغم الإصابة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم المسلسل ومنهم درة، فاروق الفيشاوي، نسرين إمام، حنين ياسر شعراوي، ومخرج المسلسل مجدي الهواري.

يذكر أن لبلبة قد تعرضت لآلام شديدة في وتر يدها بسبب الضغط عليها، حيث أنها أثناء تصوير مسلسل «الشارع اللي ورانا» اضطرت لأخد كورس لتعلم «الكروشيه»، حيث يرتبط بشكل مباشر بدور «ماما إلهام» الذي تؤديه خلال العمل، وذهبت لعمل فحص وتم إجراء جراحة في يدها في فرنسا، وعادت بعد فترة لاستكمال التصوير.