لجين عمران تطرح موضوع تفتيش الزوج لجوال زوجته في أولى حلقات “مسايا لجين”

تناولت الاعلامية السعودية لجين عمران موضوع تفتيش الزوج لجوال زوجته وذلك في اولى حلقات برنامجها الجديد “مسايا لجين” المذاع على قناة SBC.

واستضافت لجين عمران الأخصائي الاجتماعي أ. محمد الحمزة والذي اعتبر ان مفهوم التفتيش في المجتمع السعودي كان له مغزى، حتى فترة قريبة، وذلك من باب الحرص والحفاظ على الأسرة ولكنه اضاف ان ذلك مفهوم خاطىء جدا معتبرا ان موضوع الثقة مهم جدا في العائلة. يذكر أن برنامج “مسايا لجين” ينتمي لنوعية برامج العائلة ويستعرض عدداً من القضايا المعاصرة التي تشغل المجتمع العربي، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة ستتخلل البرنامج.