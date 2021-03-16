نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو عبر تطبيق تيك توك وهي تستعرض ملابسها وحذاء من الريش، كما ظهرت بأكثر من إطلالة واحدة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو بتعليقات مختلفة؛ فبعضهم تغزل بإطلالتها معلقا أنها باتت تشبه إلى حد كبير شقيقتها الصغرى أسيل، مشيرا إلى أنها تبدو أصغر عمرا.

وانتقد بعض آخر استعراض لجين المتكرر لثروتها وملابسها الفاخرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الوضع الاقتصادي، كما طرح بعض ثالث السؤال المعهود حول: “من أين لك هذا؟”.

كما انتقد آخرون إطلالة لجين الثانية وجرأتها، وعلقوا بأنها جاءت قصيرة بعض الشيء، ولا تناسب امرأة بعمرها أو مكانتها الإعلامية.

وجاء في التعليقات: “هى جابت كل البذخ ده من تقديم برنامج طب لو قولنا اعلانات بتعلن عن ايه يجبلها كل الترف ده وطبعا من حق اي حد يسأل السؤال ده طالما هى تحت الضوء”.

وقالت متابعة أخرى: “مو لايق عليك ولا قامتك إعلامياً عيب والله عيب”، وجاء في التعليقات أيضًا: “هذي لو مااستعرضت ماترتاح في ناس مو لاقيه”.

وكانت عمران قد صرحت في أحد اللقاءات السابقة بأن لا مانع لديها من أن تصبح جدة، وقالت: “لسة ما أصبحت جدة، أنا لو بنتي كانت تزوجت في العمر الذي تزوجت أنا فيه كنت أصبحت جدة، أنا متزوجة وعمري 16 سنة، وبنتي عمرها 21 سنة” وأكدت أنها ليست لديها أي مشكلة إذا أصبحت جدة في ذلك العمر، حيث قالت: “أنا ما عندي مشكلة في هالموضوع واللي يحكي يحكي، أنا متصالحة مع نفسي وسعيدة بحياتي”.

ولجين عمران هي الشقيقة الكبرى للفنانة السعودية أسيل عمران، تزوجت في سن صغيرة كما صرحت سابقًا وأنجبت ابنة أطلقت عليها اسم جيلان وابنا اسمه سمير.

وحرصت عمران على إبقاء ابنيها بعيدين عن الشهرة والإعلام، وأكدت أن هذا الأمر كان بقرار متفق مع طليقها، وكانت الإعلامية السعودية قد احتفلت بزواج ابنتها جيلان قبل مدة من خلال حفل زفاف فاخر.