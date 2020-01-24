لجين عمران تكشف عن تعرضها لحادث أثناء صيد السمك

علقت الاعلامية السعودية لجين عمران على خبر وفاة فتى اندونيسي بعد تعرضه لطعنة ممينة من سمكة الإبرة بعد ان قفزت من المياه وطعنته في رقبته.

وكشفت لجين عمران في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر عن تعرضها لحادث أثناء صيد السمك تطلب نقلها الى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وقالت لجين عمران: “سبق و صارت لي حادثة صغيرة أثناء الصيد.. كان خيط الصيد معلق فيه خطافين لتعليق الطعم.. أثناء الرمي بسرعة إتجاه البحر ما أعرف كيف رجع الخيط علي و دخل الخطاف في إصبعي.. طبعا كلمنا خفر السواحل لأننا كنا بنص البحر و لما شافوا الحالة قالوا لازم مستشفى.. احتجت عملية بسيطة و خياطة + إبرة تسمم”.

سبق و صارت لي حادثة صغيرة أثناء الصيد

كان خيط الصيد معلق فيه خطافين لتعليق الطعم

أثناء الرمي بسرعة إتجاه البحر ما أعرف كيف رجع الخيط علي و دخل الخطاف في إصبعي

طبعا كلمنا خفر السواحل لأننا كنا بنص البحر و لما شافوا الحالة قالوا لازم مستشفى

احتجت عملية بسيطة و خياطة + إبرة تسمم https://t.co/zfRynKvqwm — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) January 24, 2020

وتابعت “أرسلوا سيارة إسعاف كانت تنتظرنا عند ميناء اليخوت ما قصروا للأمانة.. بس المسعفين قالوا ما ينفع.. لازم عملية في المستشفى.. لأن الدكتور يحتاج يشق الجرح و يطلع الخطاف و يرجع يخيطه.. و للإحتياط لازم أبرة عشان ما أتسمم .. و الحمدلله عدت على خير.. و رجعت أصيد🎣😊 هذا أهم شي”.

الله يسلمك

أجمل مافي الصيد أنه يعلم الصبر و طولة البال إلي نحتاجهم و بقوة في زمنا

و يساعدك على التأمل و الهدوء التام وسط البحر و يهدي النفس

بعيدا عن الزحمة و الإزعاج

جربه بس لا تتحمس بزيادة مثلي لما ترمي الخيط🎣

و أمورك ان شاءالله بتكون تمام😊👍🏼 https://t.co/fiDsqKFLPE — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) January 24, 2020