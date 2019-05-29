لجين عمران تواصل الاعلان لـ هواوي: “عم جوجل شغال معاي حلااااوة”.. فيديو

تواصل الاعلامية السعودية لجين عمران الترويج لهاتف هواوي الجديد P30 Pro والذي أثبت أنه يجمع بين الأداء المذهل والكاميرات المتفوقة والبطارية القوية ومجموعة من المزايا المتقدمة.

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فقد نشرت لجين عمران فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تحمل HUAWEI P30 Pro بلون «شروق الشمس العنبري» (Amber Sunrise) الذي تم اطلاقه في مجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية ومتاجر هواوي.

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “🧡هواوي أطلقت لون جديد من جهاز Huawei P30 Pro بكمية محدودة🤗 ..🧡اللون رائع صيفي و عصري و جذاب .. 🧡سعة تخزين كبيرة 512 جيجا”.

وحرصت لجين عمران على تطمئنة متابعيها بخصوص الازمة التي تعانيها هواوي مع غوغل ونظام اندرويد وقالت: “و بالمناسبة عم جوجل شغال معاي حلااااوة😄و الدعايات المغرضة من الشركات المنافسة غير صحيحة👎🏼”.