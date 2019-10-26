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لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: “في ناس فاهمين الإنفتاح و التطور بشكل يثير الإشمئزاز “

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علقت الاعلامية السعودية لجين عمران على تصرفات البعض معتبرة انها فهم خاطىء للانفتاح والتطور الذي تعيشه بلادها هذه الايام.

وكتبت لجين عمران تعليقا على خبر “النائب العام يوجه بالقبض على فتاة أخلت بالذوق العام في إحدى الفعاليات” قائلة: “للأسف في ناس فاهمين الإنفتاح و التطور بشكل يثير الإشمئزاز !!!”.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة ترتدي الزي السعودي التقليدي وهو العباءة السوداء والنقاب وتقوم بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في أحد الأماكن ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية .

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