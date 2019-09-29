لجين عمران ناعية عبدالعزيز الفغم: “العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا”

نعت الاعلامية السعودية لجين عمران الحارس الشخص للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي توفي في حادث اطلاق نار.

وقالت لجين عمران في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن الراحل عبدالعزيز الفغم: “نعم العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا”.

وتابعت لجين عمران: “اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين في ذمة الله.. عاش و مات مخلصا و لكن أفعاله لن تموت.. جاور الملوك و من ثم رحل إلى ملك الملوك.. اللهم إرحم عبدك عبدالعزيز و أغفر له يا أرحم الراحمين و أسكنه فسيح جناتك”.

نعم العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا

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اللواء #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين في ذمة الله

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عاش و مات مخلصا" و لكن أفعاله لن تموت

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جاور الملوك و من ثم رحل إلى ملك الملوك

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اللهم إرحم عبدك عبدالعزيز و أغفر له يا أرحم الراحمين و أسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/xltelC0o8k — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 29, 2019

يذكر أن الشرطة السعودية أعلنت صباح اليوم الأحد عن مقتل الحارس الشخصي لعاهل المملكة العربية السعودية الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” إثر حادث إطلاق نار عليه في مدينة جدة وذلك اثر خلاف شخصي.