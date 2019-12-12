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لجين عمران: يتعاملون مع العروس على أساس انها بطيخة!

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lojain omran

​لجين عمران

عبّرت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن امتعاضها من العادات القديمة التي تعتمدها بعض العائلات العربية في موضوع الزواج.

وكتبت لجين على حسابها الخاص في تويتر: “ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره ولا عمره شافها ولا حتى كلمها ليلة الزواج يقابلها لأول مره ويتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة طبعا هو وحظه و نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!”.

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