لجين عمران: يتعاملون مع العروس على أساس انها بطيخة!

عبّرت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن امتعاضها من العادات القديمة التي تعتمدها بعض العائلات العربية في موضوع الزواج.

ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره

و لا عمره شافها و لا حتى كلمها

ليلة الزواج يقابلها لأول مره

و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة

طبعا هو و حظه🍉

و نفس الشي بالنسبة للعروس

حظك نصيبك يا حبيبتي

و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!! #مسايا_لجين — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) December 10, 2019

وكتبت لجين على حسابها الخاص في تويتر: “ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره ولا عمره شافها ولا حتى كلمها ليلة الزواج يقابلها لأول مره ويتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة طبعا هو وحظه و نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!”.