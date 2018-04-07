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لحظة عقد قران شيرين وحسام حبيب… ومن كان وكيل العروس؟

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عقد قران شيرين وحسام حبيب

عقد قران شيرين وحسام حبيب

رغم تكتم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب على تفاصيل علاقتهما العاطفية وكذلك على حفل زفافهما، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة عقد القران.

وظهر في الفيديو حسام حبيب وهو يمسك بيد محمد شقيق شيرين بينما تجلس هي في الطرف الثاني بجانب المأذون الذي يلقي مراسم عقد القران.

رغم تكتم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب على تفاصيل علاقتهما العاطفية وكذلك على حفل زفافهما، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة عقد القران.

وظهر في الفيديو حسام حبيب وهو يمسك بيد محمد شقيق شيرين بينما تجلس هي في الطرف الثاني بجانب المأذون الذي يلقي مراسم عقد القران.

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