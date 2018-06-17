لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام” أول صورة لها من الحرم المكي خلال تأديتها مناسك عمرة رمضان.

وعلقت لطيفة على الصورة قائلة «أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان وأن قدر لى أجمل الأعياد زائرة لسيدى رسول الله عليه الصلاة والسلام».

وأضافت «أقدم شكرى وامتنانى وتقديرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعا وجزاهما عن المسلمين خير الجزاء على ما يقدمونه لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من كافة أنحاء المعمورة».