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لطيفة تعلق على بيان السفارة السعودية في تونس.. وتوضح الحقيقة

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بالصورة: ظهور نادر لوالدة لطيفة.. شاهدوا شكلها

علقت الفنانة التونسية ” لطيفة” على بيان سفارة المملكة في تونس الذي أكد عدم صحة كلامها بشأن منعها من القيام بالحج أو العمرة.

وقالت ” لطيفة” خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج مجموعة إنسان أقول لم أُمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية أبدا وذلك لخوفي تكرار موقف حدث قبل سبع سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت”.

وأضافت “لابد أن يعرف الجميع إني عاشقة للسعودية حكومة وشعبا”.
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس قالت أنه لا صحة إطلاقا لما ذكرته الفنانة لطيفة العرفاوي -تونسية الجنسية- المعروفة بـ (لطيفة التونسية) في مقابلة تلفزيونية عن منعها منذ مدة طويلة من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. موضحة أنه بإمكانها التقدم للسفارة بطلب الحصول على التأشيرة كغيرها متى رغبت.

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