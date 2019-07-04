لطيفة : حملة لمنعي من الغناء في بلدي .. وتستنجد بوزير الثقافة

نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عددا من التغريدات تتحدث بها عن أسباب منعها من الغناء في بلدها .

وجاء ذلك على إثر تلقيها خبرا بإلغاء عدد من حفلاتها في تونس مثل حفلها في مهرجان صفاقس ومهرجان بنزرت الدولي بدون سابق إنذار أو سبب مقنع .

وأوضحت إنها تتعرض إلى مؤامرة شرسة منذ 9 سنوات وأن هناك أيادي خفية تسعى لإبعادها من إجراء حفلات ومهرجانات في تونس رغم طلب الجمهور ولا تعرف من وراء هذه المؤامرة .

وكتبت لطيفة عبر “تويتر” : ” جمهورى الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها “.

جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى اولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى .ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وأضافت : ” أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولًا فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة فى برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصًا أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف “.

اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس اولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج #منا_وجر بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى. لماذا وما السبب لا اعرف. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وتابعت لطيفة : “كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين الفاضل مهدى السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8 ، أبلغنى اليوم أن الحفل ألغي أيضًا” .

وطالبت لطيفة من وزير الثقافة ” محمد زين العابدين ” معرفة سبب ما يحدث معها قائلة : ” أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها ، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسية ، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير .. من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري فى تونس؟ ” .

اتمنى اجابه رسميه من السيد وزير الثقافه محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها .واعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهوريه التونسيه. احبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وسبّب هذا الموضوع صدمة بين جمهور لطيفة مطالبين بكشف الحقيقة من وراء ما يحدث معها خاصة وأن النجمة التونسية لم يُعرف عنها سابقا أنها دخلت في خلافات مع جهة معين وبالتالي فإن تغييبها بهذه الطريقة ومنعها من إقامة الحفلات في تونس يضع الكثير من علامات الاستفهام .

وأضاف عدد من محبيها أن الأجدر من الشخصيات والجهات الثقافية والفنية المعنية الوقوف مع الفنانة ودعمها لأنها تعد سفيرة بلدها في المحافل الفنية العربية وتحظى باحترام كبير .