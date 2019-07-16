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لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ابيض قصير!

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لقاء الخميسي

لقاء الخميسي

أثارت الفنانة المصرية لقاء الخميسى الجدل بين متابعيها بعد نشرها صورة لها عبر حسابها انستغرام ظهرت فيها بفستان أبيض قصير..

وانهالت التعليقات من متابعي لقاء الخميسي على الصورة، فالبعض هاجمها بسبب ملابسها القصيرة، وآخرون أشادوا بجمال الصورة.

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يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة لقاء الخميسى مسلسل «أبواب الشك» الذي عرض في العام الماضى.

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