لقطة طريفة لـ خالد الصاوي مع شقيقته.. شاهدوا هل تشبهه؟

شارك الفنان المصري خالد الصاوي جمهوره في صورة جديدة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

خالد الصاوي ظهر في الصورة وهو يحتضن شقيقته، وكتب معلقا: « داليا حمال الصاوي، عملت مصرفية ومترجمة، نشطت بالعمل الخدمي التطوعي، تدرس الاخراج والتمثيل، دينامو رباني من مولدها، احب أصدقائي رغم نقارنا، وأول جمهوري المخلص».

الصورة التي نشرها الفنان حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره، ولاحظ متابعيه الشبه الكبير بينه وبين شقيقته.

الفنان المصري حل ضيفا في الشهر الكريم على برنامج «شيخ الحارة»، وكشف من خلاله عدد من الأسرار أهمها أنه قدم في الماضي عدد من الأعمال دون المستوى لحاجته للمال.

وبينما تغيب خالد الصاوي عن الدراما منذ سنوات، إلا أنه ينتظر عرضه فيلمه الجديد «الفلوس»، مع الفنان تامر حسني.

الفيلم تم تغيير اسمه عدة مرات، ويقوم ببطولته زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن إخراج سعيد الماروق.

وكان آخر أعمال خالد الصاوي الدرامية مسلسل «هي ودافنشي»، والذي عرض في عام 2016، مع الفنانة ليلى علوي.