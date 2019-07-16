للمرة الأولى دنيا بطمة بإطلالة مختلفة ولوك جديد.. شاهدوا كيف بدت؟

أثناء تواجدها في إحدى المناسبات التي جاءت على هامش افتتاح أحد المراكز التجميلية، شاركت الفنانة ​دنيا بطمة​ متابعيها مقاطع من الفيديو والصور التي نقلت اجواء هذا الحفل.

وقد فاجات بطمة متابعيها بالإطلالة التي ظهرت فيها، والمكياج الذي جاء للمرة الاولى مناسبا لشكل وجهها من جهة. اضافة الى الالوان السموكي القوي على العيون مع احمر شفاه خفيف اللون، وذلك على عكس اطلالاتها السابقة والتي غالباً ما تكون بألوان قوية واحمر شفاه بارز.

ومن ناحية شعرها، اعتمدت بطمة خصلات “الويفي” الناعمة، وذلك بعد اضافة بعض الخصلات السوداء لتكثيف الشعر.