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للمرة الأولى .. شيري عادل في صورة برفقة والدتها .. ما درجة الشبه بينهما ؟

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نشرت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضاء أجازتها الصيفية في أحد الأماكن الصيفية .

وظهرت شيري بالصور برفقة والدتها وأحد أقاربها .. في الظهور الأول لوالدتها عبر السوشيال ميديا .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصور التي حققت أكثر من 20 ألف إعجاب .

وجاءت التعليقات متناولة الحديث حول درجة الشبه بين شيري عادل ووالدتها .

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❤️ #mother ❤️ #cousin

A post shared by Shery Adel (@shery_adel_official) on

 

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