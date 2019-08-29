للمرة الأولى .. شيري عادل في صورة برفقة والدتها .. ما درجة الشبه بينهما ؟

نشرت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضاء أجازتها الصيفية في أحد الأماكن الصيفية .
وظهرت شيري بالصور برفقة والدتها وأحد أقاربها .. في الظهور الأول لوالدتها عبر السوشيال ميديا .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصور التي حققت أكثر من 20 ألف إعجاب .
وجاءت التعليقات متناولة الحديث حول درجة الشبه بين شيري عادل ووالدتها .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">