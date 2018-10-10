للمرة الأولى نشر صورة قديمة للأخوات شيحة في طفولتهن... هل كنّ جميلات منذ الصغر؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جمعت الأخوات شيحة في طفولتهن.

وظهرت في الصورة كل من حلا وهنا ورشا ومايا شيحة. وأثارت اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين، الذين اثنوا على جمال الشقيقات منذ الصغر.

يشار إلى أن جدلاً أثير مؤخراً بسبب أخبار نشرت عن علاقة تجمع الفنانة هنا شيحة والفنان المصري أحمد فلوكس.

ورغم نفي الأخير لذلك، فاجأت الممثلة الجميع بنشر صورة لهما على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بقلوب حمراء.



واستمرت حالة الجدل إلى أن حسم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة الأمر. وقال في حديث إلى صحيفة “اليوم السابع” إن قصة حب تجمع بالفعل ابنته وأحمد فلوكس.

ولفت إلى أن الأخير تقدم بطلب الزواج منها، وأنه نصحه بالتمهل والتفكير في الأمر لأن لدى هنا طفلين من زواج سابق. وأكد شيحة أنهما لم يعقدا قرانهما، وأن الأمر ما زال في مرحلة الترتيب.