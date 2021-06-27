كشفت الفنانة المصرية “بدرية طلبة” لجمهورها، عن صورة نادرة لها من مرحلة الثانوية، بدرية نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام» وظهرت فيها بالأبيض والأسود، وبدت فيها بنفس ملامحها الحالية.

الفنانة علّقت على الصورة بقولها: «يااااااااه على أيام ثانوى ليت الشباب يعود يوما»، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة. ورغم أن جودة الصورة بدت غير واضحة، بسبب الفترة الزمنية التى تم ألتقاطها فيها قبل مايقارب الـ 34 عامًا، إلا أن ملامح الفنانة المميزة ظهرت بوضوح ولم تتغير كثيرًا عما هي عليه اليوم .

ًصورة نادرة للفنانة ” بدرية طلبة ” من سن المراهقة

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من ناحية أخري، أوضحت الفنانة بدرية طلبة حقيقة تعاونها مع لعبة “بابجي” PUBG وتسجيل صوتها، خاصة بعد تعاون الفنان محمد هنيدي معهم.

قالت بدرية: “هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، لم أتعاون مع بابجي، سجلت جملتين فقط من داخل اللعبة، بعدما طالبني الجمهور بذلك”.

وأضافت: لقيت الجمهور بيقولي يا بدرية سجلي صوتك في اللعبة، بعد تجربتك في برنامج جوجل ماب، فقرأت لهم جملتين فقط بشكل ساخر، ولم أتعاون بشكل رسمي لتقديم صوتي داخل اللعبة”.

وكانت بدرية أول الذين اعلنوا عن حالة الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه، حيث ناشدت الجمور الدعاء له على حسابها الخاص بـ”فيسبوك“.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية كان مسلسل “اللي مالوش كبير“، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وإنتاج شركة سينرجي، ونافس المسلسل بموسم رمضان 2021 الماضي .

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