للمرة الاولى.. أحمد فهمي يكشف سبب خلافه مع أحمد حلمي لثلاث سنوات

كشف الممثل المصري ​أحمد فهمي​ عن حقيقة الخلاف بين وبين زميله الممثل المصري ​أحمد حلمي​.

فهمي اشار في مقابلة له ضمن برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي الى أنه اختلف مع حلمى في كواليس فيلم “كدة رضا” حينما كتب سيناريو الفيلم وكان في اول مشواره الفني ولم يكن لديه الخبرة الكافية.



وقال فهمي: “سبب الخلاف كان لهفة كلا منا عن العمل وكنت وقتها صغير وقليل الخبرة، ولم اكن ابالي انني أعمل مع فنان كبير بحجم حلمي، تصرفه وقتها لم يكن صحيحاً، وبعدها ابتعدنا لمدة ثلاثة سنوات وانتهى الخلاف، بعدما قام الداعية الإسلامي معز مسعود بمصالحتنا وجمعنا في جلسة وكان معنا الممثل احمد مكي لانني كنت على خلاف معه ايضا”.