شارك البوب ستار اللبناني “رامي عياش” متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة حديثه تجمعه بشقيقيه ويعد هذا الظهور هو الاول لهما، حيث ظهر فيها الفنان برفقة شقيقيه الأكبر منه، في ظهور نادر لهما، واللذان استطاعا أن يلفتا الأنظار بوسامتهما، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

ولاحظ الجمهور وعدد كبير من المتابعين ومستخدمى مواقع التواصل الإجتماعي، الشبه الواضح بين عياش وشقيقيه، حيث أكد الكثير أن لديهما نفس لون الشعر وشكل العين وملامح الوجه، وأشاروا إلي ذلك في تعليقاتهم علي تلك الصورة.

صورة تجمع النجم اللبناني ” رامي عياش ” بشقيقيه

وعلي الصعيد الفنى، احتفل الفنان ​اللبناني بتجديد تعاقده مع شركة “​مزيكا​” على تقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديده بحضور المنتج محسن جابر. واعرب رامي عن سعادته بهذا التجديد، مؤكدا انه يأتي استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محسن جابر ومزيكا خاصة بعد نجاح البومه الاخير “قصة حب” الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 اغنيات متنوعة.

كما تلقى النجم اللبنانى رامى عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى، وينافس به فى رمضان 2021 حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم عياش عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.

يُذكر أن النجم رامي عياش قام ببطولة المسلسل اللبنانى “أمير الليل”، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاج إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016.

كما قام رامي عياش ببطولة سينمائية بفيلم “باباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام 2015.