لماذا طرد اكرم حسني من عزاء صديق والده؟… فيديو فن

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روى الفنان المصري أكرم حسني أحد المواقف المحرجة التي تعرض لها، وتسببت في طرده من عزاء صديق والده.

وقال أكرم حسني، في حلقته من برنامج SNL بالعربي،: “وأنا في الجامعة واحد صاحب ولدي توفي، وأصر والدي أني أروح مكانه، ولبست البدلة وروحت وأنا في مود العزاء، ولما دخلت العمارة سمعت قرآن مالي المكان؛ فطلعت الدور الرابع زي ما والدي كان واصفلي، لكن فوجئت أني في حفلة تنكرية للأطفال وأني واقف بين باربي وسبايدر مان والقراصنة، جريت بسرعة وسألت عرفت أن العزاء في الدور الثالث، وحظي أني قعدت أمام السلم وكل ما أبص قدامي أشوف شخصية كارتونية قدامي؛ فمقدرتش أمسك نفسي وفضلت أضحك في العزاء، لدرجة أن ابن المتوفي طردني من العزاء، ومن ساعتها قررت أني ما أروحش أي عزاء تاني”.