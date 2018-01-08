لماذا قالت ايتن عامر عن The Voice Kids: “حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البرنامج”? فن

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أكدت الفنانة المصرية أيتن عامر أنها لم تكن تنوي متابعة الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids بعد مشاهدة أطفال الموسم الأول يبكون عند فشلهم في تحقيق حلمهم.

وكتبت ايتن عبر حسابها على الفايسبوك أنها على الرغم من هذا القرار إلا أنها عندما يأتي أمامها فيديو من البرنامج لا تستطيع تفويت فرصة مشاهدته.

ونشرت عامر، فيديو للمتسابقة ميريتا عماد وطلبت من متابعيها مشاهدة الفيديو كي يتعذبوا ويبكوا معها، وكتبت “حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البرنامج”.