لماذا قالت نجوى كرم: “الله يستر على اخرتنا… شي بخوّف”

ولا زال جثمان المطرب اللبناني نهاد طربيه عالقا في فرنسا حتى الآن ولم يصل الى لبنان كي يتم دفنه.

وقد أثار هذا التأخير الغير مبرر استنكار االكثير من اللبنانيين خاصة انه قيل ان التسهيلات لنقل الجثة لم تتوفر من قبل الدولة اللبنانية.

هذا وقد علقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بدورها على هذا الموضوع المؤسف وكتبت على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: ” الله يستر على آخرتنا .. ولو؟ ولو؟ عيب والله وحرام.. بدييكون هالمطربمنو لبناني كانوا جابوا بطيارة خاصة احتراماً لجثتو.. شي بخوّف #نهاد_طربيه “.

يذكر أن المطرب نهاد طربيه توفي، يوم الجمعة 26 كانون الثاني / يناير، في العاصمة الفرنسية باريس إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 67 عاما.