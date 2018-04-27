لمن قالت ناهد السباعي: “انا من غيرك ولا حاجة”؟

حرصت النجمة المصرية ناهد السباعي، على معايدة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي في يوم ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعها بها عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”.

وعلقت الممثلة الشابة قائلة: “كل سنة وانت مالية عليا حياتي انا من غيرك ولا حاجة ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا و تفضلي دايما ضهري كل سنة و انت قوية و حلوة و سعيدة”.

وكانت السباعي أثارت جدلاً كبيراً أخيراً بخطوبتها المفاجئة من شاب من خارج الوسط الفني في جو عائلي وتكتم، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها من خلال حسابها على “إنستغرام”، من أبرزهم نيللي كريم وأحمد داود ولطيفة وصبا مبارك وآيتن عامر.