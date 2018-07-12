لمن قال حسين الجسمي ” أبوك وأمك وبس .. والباقي مع السلامة”؟!

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية منفردة جديدة ذات إيقاع نشيط من اللون الغنائي المصري الجميل، تحمل عنوان “أبوك وأمك” مجدِّداً تعاونه مع رفقاء نجاحه الشاعرأيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد، ومن توزيع ومكساج أشرف البرنس

وتحمل أغنية “أبوك وأمك” في كلماتها مشاعر وأحاسيس مرهفه، تحمل الكثير من المعاني في الحب والعاطفة، والذي يقول في مطلعها بأسلوب الموال: محدّش بيّا حس

المصدر: lahamag.com

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