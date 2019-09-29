لميس الحديدي تعلن عودتها الى الشاشة عبر “العربية الحدث”!

أعلنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عودتها للعمل الإعلامي مرة أخرى في 20 أكتوبر القادم على شاشة قناة “الحدث العربية”.

ونشرت لميس الحديدي تغريدة عبر حسابها على تويتر تعلن فيها عودتها للعمل مرة أخرى.

ويمزج البرنامج الذي سيحمل اسم “القاهرة الآن” بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.