لم تجر بثينة الرئيسي عمليات تجميل.. لهذا السبب!

كشفت الممثلة ​بثينة الرئيسي​ عن سبب عدم اجرائها عمليات تجميل في وجهها، حيث انها نشرت على حسابها الخاص صورة جديدة لها وعلّقت عليها قائلة: “بثينة ليش ما تسوين خشمج يحتاج شوية تجميل.. ليش ما تسوين ابتسامة هوليوود وتركبين أسنان لولو تطلع احلى! ليش ما تشيلين الشامة الي برقبتج عشان تصيرين طبيعية!”.



وتابعت: “لفوا الشاشه عشان تعرفون السبب.. لما أجسد شخصية بعمر وأبعاد مختلفة لازم أقنع المشاهد بشكلي.. من وجهة نظري يجب احترام عقلية المشاهد.. وعشان هالتغييرات ما تعيقني في اختيار ادواري لازم أحافظ على ملامحي وتفاصيلي القريبة من الطبيعة”.