لهذه الأسباب إيداع أمال فريد دار رعاية مسنين !

غادرت الممثلة المعتزلة أمال فريد مستشفى المعلمين بعد علاج كسر الحوض، ولكنها لم تعد إلى منزلها في حي الزمالك العريق، وإنما تم إيداعها دار رعاية المسنين باتفاق ما بين أسرتها وبين الفريق المعالج، بحثاً عن حل اجتماعي لعلاج أمراض الوحدة التي أصابتها مؤخراً.

محمد أحمد خليل ابن شقيقة الفنانة أمال فريد أكد أن قرار نقلها دار رعاية المسنين تم بمعرفتها ومشورتها ولفترة مؤقتة، لحين استكمال علاجها، واستعادتها القدرة على الحركة مجدداً، خاصة أنها مقيمة بمفردها ولن تجد من يخدمها وهي تعاني من صعوبات في المشي بسبب كسر الحوض الأيسر.