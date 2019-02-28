لو في مصر كان اتعلق.. شاهدوا نائب مصري يهاجم رامي مالك ويصفه بمثال سيئ لجميع الشباب

هاجم النائب المصري محمد إسماعيل، الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك، والإعلام المصري الذي احتفى بفوزه بجائرة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، معتبراً إياه مثالاً سيئاً للشباب في الوطن العربي، و”لو لم يهاجر والداه من مصر كان اتعلق أي (تعرض للضرب)”.



وقال إسماعيل، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” الفضائية، مساء الثلاثاء، إنه يتعجب من الاحتفاء الكبير لوسائل الإعلام المرئية في مصر، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بفوز رامي بالأوسكار بالرغم من أن الهدف الأساسي من وراء فوزه هو تعميم المثلية الجنسية التي ترفضها جميع الأديان السماوية.

وأضاف إسماعيل: “الدور الذي أداه مالك في الفيلم حاول التأثير على الشباب من خلال المثلية الجنسية”. وتابع مستطرداً “حصوله على هذه الجائزة له هدف معين، وهو إفساد الأخلاق في الوطن العربي. ورامي مالك مثال سيئ لجميع الشباب”.