ليال عبود ترفع دعوى قضائيّة ضدّ شبيهتها.. والسبب؟

بعد الاعلانات التي انتشرت في برلين، حول حفل فنيّ أُقيم في 19 شهر حزيران الفائت وتحديداً في مطعم ” زنجبيل “، والتي حملت صور الفنانة اللبنانية ليال عبود، خرجت ليال الى الأضواء لتُوضح أنها لم تتفق مع أي جهة حول تلك المناسبة الفنية، وهي مرتبطة بمواعيد اخرى، وبعد تحقيقات في الموضوع من قبل مدير أعمالها دوري بوشحادة اتضح أن مغنية واسمها الين سمعان بشارة المعروفة بإسم ” الين عبود “، ستُحيي الحفل المذكور

وبعد سلسلة من الاتصالات قيل ان ثمة خطأ حصل في الصورة التي تم استخدامها لاكثر من 15 يوماً لاستقطاب الساهرين من الجاليات العربية، ووفقًا للمعنيين تم اتهام ألين باستغلالها لاسم وصورة الفنانة ليال بغية بيع بطاقات الدخول

المصدر: aghaniaghani.com

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