ليام همسوورث ينفي انفصاله عن مايلي سايرس على طريقته الخاصة

بعد أن ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر انفصال النجمة العالمية مايلي سايرس Miley Cyrus عن خطيبها ليام همسوورث Liam Hemsworth، نشر الأخير فيديو له برفقة خطيبته من داخل السيارة، ليُثب للجميع أنّ علاقتهما بأحسن أحوالها، وأنّ كل ما ذُكر عن الانفصال مجرد شائعات

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان على أنغام الموسيقى، قبل أن يصرخ ليام همسوورث، ليوهم مايلي بأنه على وشك الاصطدام بشيء، ما أثار خوفها حقًّا قبل أن تعرف أنه مقلب وتضحك

المصدر: Sayidaty.net

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